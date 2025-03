Пол Маккартни считает Джона Леннона инициатором распада The Beatles

Детали

“Я не провоцировал раскол. Это был наш Джонни. Я не тот, кто это сделал. Однажды Джон вошел в комнату и сказал, что покидает The Beatles, добавив: “Я очень волнуюсь, это как развод” — сказал Маккартни в интервью BBC.

Пол также предположил, что группа могла и дальше существовать, если бы не такой поступок Леннона.

“Я думал, что мы делаем достаточно хорошие вещи — Abbey Road, Let It Be — и можем продолжить”, — отметил музыкант.

Маккартни подчеркнул, что появление нового менеджера группы Аллена Клейна также способствовало распаду The Beatles.

“В течение нескольких месяцев нам приходилось изображать единство коллектива. Это было странно, потому что мы все знали, что это конец The Beatles, но мы не могли просто уйти”, — добавил Пол.

В конце концов Маккартни подал в суд на других участников коллектива для расторжения договорных отношений, чтобы их музыка не попала в руки Клейна.

“Мне пришлось сражаться, и единственный способ борьбы — подать в суд на других „битлов“, потому что они оставались с Клейном. Через несколько лет они поблагодарили меня за это. Но я не спровоцировал распад”, — подытожил Маккартни.

Напомним

Группа The Beatles была основана в 1960 году в Ливерпуле. В основном составе коллектива играли Леннон, Маккартни, а также Джордж Харрисон и Ринго Старр.

Квартет стал одной из самых успешных групп в истории. Шесть из 14 официальных альбомов The Beatles стали “бриллиантовыми”, каждый имел тираж более 10 млн копий. Коллектив распался в 1970 году.

Джон Леннон был убит 8 декабря 1980 года возле своего дома в Нью-Йорке.