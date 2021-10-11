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Пол Маккартні вважає Джона Леннона ініціатором розпаду The Beatles

Пол Маккартні вважає Джона Леннона ініціатором розпаду The Beatles

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Колишній учасник британського музичного рок-гурту The Beatles 79-річний Пол Маккартні назвав покійного Джона Леннона (також ексучасник гурту та музикант) винним у розпаді колективу. Про це повідомляє УНН із посиланням на BBC.

Деталі

“Я не провокував розколу. Це був наш Джонні. Я не той, хто це зробив. Одного разу Джон увійшов до кімнати та сказав, що покидає The Beatles, додавши: “Я дуже хвилююся, це наче розлучення”, — сказав Маккартні в інтервʼю BBC.

Пол також припустив, що гурт міг і далі існувати, якби не такий вчинок Леннона.

“Я думав, що ми робимо досить гарні речі — Abbey Road, Let It Be — і можемо продовжити”, — зазначив музикант.

Маккартні підкреслив, що поява нового менеджера групи Аллена Клейна також сприяла розпаду The Beatles.

“Упродовж кількох місяців нам доводилося вдавати єдність колективу. Це було дивно, тому що ми всі знали, що це кінець The Beatles, але ми не могли просто піти”, — додав Пол.

Зрештою Маккартні подав до суду на інших учасників колективу для розірвання договірних відносин, щоб їхня музика не потрапила до рук Клейна.

“Мені довелося битися, і єдиний спосіб боротьби — подати в суд на інших „бітлів“, тому що вони залишалися з Клейном. За кілька років вони подякували мені за це. Але я не спровокував розпад”, — підсумував Маккартні.

Нагадаємо

Гурт The Beatles було засновано 1960 року в Ліверпулі. В основному складі колективу грали Леннон, Маккартні, а також Джордж Харрісон і Рінго Старр.

Квартет став одним із найуспішніших гуртів в історії. Шість із 14 офіційних альбомів The Beatles стали “діамантовими”, кожен мав тираж понад 10 млн копій. Колектив розпався 1970 року.

Джона Леннона було вбито 8 грудня 1980 року біля його будинку в Нью-Йорку.

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