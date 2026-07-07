Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУР
Киев • УНН
Найдено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на убийство семьи в Монако. Задержаны двое подозреваемых, среди которых действующий сотрудник ГУР МОУ.
Обнаружено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, по делу задержаны двое подозреваемых, среди них сотрудник ГУР МОУ, готовится сообщение о подозрении, сообщили в Офисе Генпрокурора, показав видео, пишет УНН.
Обнаружено тело женщины (гражданка Украины Анастасия Березовская), подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в совершении покушения на убийство семьи на территории Княжества, в результате которого пострадали трое человек, среди них ребенок
По этому факту украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование 1 июля 2026 года.
Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства01.07.26, 12:48 • 29254 просмотра
По данным правоохранителей, "подозреваемая прибыла в Украину 1 июля 2026 года". В результате проведения следственных (розыскных) и оперативных мероприятий был установлен круг лиц ее общения и маршруты передвижения.
Следствием установлено, что "после возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый – бывший сотрудник правоохранительных органов, второй – действующий сотрудник ГУР МОУ".
"Обладая информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на крипто- и банковские счета Березовской А., следствие отрабатывало их как лиц, возможно причастных к покушению на убийство в Монако", - указали в ОГП.
У них были проведены неотложные следственные (розыскные) действия, в ходе которых действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом. При этом последний сообщил, что о контактах с Березовской А., перечислении ей средств и любых других своих действиях он не сообщал своему руководству и действовал на собственное усмотрение
"Также во время обыска в жилище бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток", - говорится в сообщении ОГП.
Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц. По показаниям одного из соучастников проведен следственный эксперимент, найдено тело Березовской А. с огнестрельными ранениями в голову и пистолетные гильзы. Готовится сообщение о подозрении. Следствие продолжается
Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация, как отмечается, "предоставлена следственным органам Княжества Монако". Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества Монако.
Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако.
Досудебное расследование осуществляет Национальная полиция Украины при оперативном сопровождении контрразведки СБУ и личном содействии начальника ГУР МОУ Олега Иващенко.
Напомним
Интерпол объявил красное уведомление в отношении подозреваемой во взрыве в Монако Анастасии Березовской, где были ранены три человека, среди которых называют украинского магната.
"Анастасия Березовская, украинка, проживающая в Германии, является главной подозреваемой в нападении. В ходе расследования покушения на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева, совершенного в понедельник вечером в Монако, была установлена личность подозреваемой. Это украинка, проживающая в Германии. Интерпол выдал на нее красное уведомление", - сообщало издание Nice-Matin.