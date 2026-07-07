Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: найдено тело подозреваемой, есть двое задержанных, среди них сотрудник ГУР

Фото: nicematin.com

Обнаружено тело Анастасии Березовской, подозреваемой в покушении на семью в Монако, среди которых называли украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, по делу задержаны двое подозреваемых, среди них сотрудник ГУР МОУ, готовится сообщение о подозрении, сообщили в Офисе Генпрокурора, показав видео, пишет УНН.

Обнаружено тело женщины (гражданка Украины Анастасия Березовская), подозреваемой правоохранительными органами Княжества Монако в совершении покушения на убийство семьи на территории Княжества, в результате которого пострадали трое человек, среди них ребенок - сообщили в Офисе Генпрокурора.

По этому факту украинские правоохранительные органы начали досудебное расследование 1 июля 2026 года.

Покушение на бизнесмена Ермолаева в Монако: в Офисе Генпрокурора подтвердили открытие уголовного производства

По данным правоохранителей, "подозреваемая прибыла в Украину 1 июля 2026 года". В результате проведения следственных (розыскных) и оперативных мероприятий был установлен круг лиц ее общения и маршруты передвижения.

Следствием установлено, что "после возвращения в Украину она общалась с семьей и двумя мужчинами. Первый – бывший сотрудник правоохранительных органов, второй – действующий сотрудник ГУР МОУ".

"Обладая информацией о том, что оба мужчины неоднократно осуществляли переводы на крипто- и банковские счета Березовской А., следствие отрабатывало их как лиц, возможно причастных к покушению на убийство в Монако", - указали в ОГП.

У них были проведены неотложные следственные (розыскные) действия, в ходе которых действующий сотрудник ГУР МОУ сообщил об убийстве гражданки Березовской А., которое он совершил совместно с другим фигурантом. При этом последний сообщил, что о контактах с Березовской А., перечислении ей средств и любых других своих действиях он не сообщал своему руководству и действовал на собственное усмотрение - отметили в Офисе Генпрокурора.

"Также во время обыска в жилище бывшего сотрудника правоохранительных органов обнаружено подвальное помещение, похожее на комнату пыток", - говорится в сообщении ОГП.

Оба фигуранта задержаны по подозрению в совершении убийства по предварительному сговору группой лиц. По показаниям одного из соучастников проведен следственный эксперимент, найдено тело Березовской А. с огнестрельными ранениями в голову и пистолетные гильзы. Готовится сообщение о подозрении. Следствие продолжается - указали в Офисе Генпрокурора.

Вся имеющаяся у украинских правоохранителей информация, как отмечается, "предоставлена следственным органам Княжества Монако". Офис Генерального прокурора находится в тесном взаимодействии с правоохранительными органами Княжества Монако.

Правоохранительные органы устанавливают заказчиков и других фигурантов покушения на убийство семьи в Монако.

Досудебное расследование осуществляет Национальная полиция Украины при оперативном сопровождении контрразведки СБУ и личном содействии начальника ГУР МОУ Олега Иващенко.

Напомним

Интерпол объявил красное уведомление в отношении подозреваемой во взрыве в Монако Анастасии Березовской, где были ранены три человека, среди которых называют украинского магната.

"Анастасия Березовская, украинка, проживающая в Германии, является главной подозреваемой в нападении. В ходе расследования покушения на убийство украинского олигарха Вадима Ермолаева, совершенного в понедельник вечером в Монако, была установлена личность подозреваемой. Это украинка, проживающая в Германии. Интерпол выдал на нее красное уведомление", - сообщало издание Nice-Matin.