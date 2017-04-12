Покупатели обращаются к рассрочки в трети случаев приобретения жилья
Киев • УНН
КИЕВ. 12 апреля. УНН. Приобретение жилья с использованием рассрочки фиксировалось в 30% заключенных сделок. Об этом свидетельствует статистика по рынку жилой недвижимости Украинской торговой гильдии, сообщает УНН.
При финансировании сделок на первичном рынке в феврале 2017 года без привлечения заемных средств осуществлялось 66% сделок, покупка с использованием рассрочки наблюдалась в 30% сделок, доля покупок с использованием кредитных средств составила порядка 4%.
Как сообщал УНН, крупнейший столичный застройщик ПАО "ХК "Киевгорстрой" в прошлом году ввел программу кредитования совместно с "Кристалбанком". Представители холдинга сообщили, что инвесторы активно прибегают к этой программе для привлечения средств, которых не хватает для приобретения жилья большей площади. И вот недавно "Киевгорстрой" и "Кристалбанк" решили внедрить совершенно новую программу ипотечного кредитования “Від мрій — до дій” с рекордно низким процентом годовых.
Как сообщили в “Киевгорстрое”, на условиях новой кредитной программы покупатель имеет возможность взять жилье или коммерческие (нежилые) помещения под процентную ставку в 5% годовых (при условии срока кредитования на 12 месяцев).Такой процент является рекордно низким для украинского рынка недвижимости.
В случае, если срок кредитования более длительный, на 1 и 2 год процентная ставка составит 7,5%; с 3 года — 24% годовых.
Конкретнее об условиях участия в программе “Від мрій — до дій” можно узнать в отделах продаж ПАО “ХК “Киевгорстрой” или в банке.