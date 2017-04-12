Покупці звертаються до розстрочки у третині випадків придбання житла

При фінансуванні угод на первинному ринку в лютому 2017 року без залучення позикових коштів здійснювалося 66% угод, покупка з впровадженням розстрочки спостерігалася в 30% угод, доля покупок з залученням кредитних коштів склала близько 4%.

Як повідомляв УНН, найбільший столичний забудовник ПАТ “ХК “Київміськбуд” минулого року запровадив програму кредитування спільно з “Кристалбанком”. Представники холдингу повідомили, що інвестори активно вдаються до цієї програми для залучення коштів, яких не вистачає для придбання житла більшої площі. І ось нещодавно “Київміськбуд” та “Кристалбанк” вирішили запровадити абсолютно нову програму іпотечного кредитування “Від мрій — до дій” із рекордно низьким відсотком річних.

У “Київміськбуді” повідомили, що на умовах нової іпотечної програми інвестор має змогу взяти житло або комерційні (нежитлові) приміщення із відсотковою ставкою у 5% річних (за умови строку кредитування на 12 місяців). Такий відсоток є рекордно низьким для українського ринку нерухомості.

У разі, якщо термін надання іпотеки довший, на 1 та 2 рік відсоткова ставка становитиме 7,5%; із 3 року — 24% річних.

Конкретніше щодо умов участі у іпотечній програмі “Від мрій — до дій” можна дізнатись у відділах продажу ПАТ “ХК “Київміськбуд” та в банку.