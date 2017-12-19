Покупатели жилья возвращаются из пригорода в столицу – эксперт

С 2013 года новострои Киевской области активно переманивали покупателей из столицы. Свежий воздух, индивидуальная архитектура, автономные сети, но главное ‒ лояльные цены, в среднем на 30% ниже киевских – давали серьезное преимущество в борьбе за покупателей.

Так, с 2014 года по объемам введенного в эксплуатацию жилья область значительно перегоняла столицу. Но по итогам трех кварталов 2017 года разрыв сократился: в Киеве было принято в эксплуатацию 1,09 млн кв. м жилья, в области ‒ 1,22 млн кв. м.

"Мы видим, что в этом году область снижает темпы строительства. В целом за три квартала 2017 года в столице и области введено в эксплуатацию 2,3 млн кв. м жилья. Это на 23,5% больше, чем за три квартала 2016 года. Но рост этот произошел, прежде всего, за счет столицы, где введено в эксплуатацию на 56,3% больше жилья. Область же показала скромные 4,1% прироста", ‒ рассказал Симонов.

По мнению эксперта это происходит из-за того, что девелоперы пригородной недвижимости практически исчерпали свой ресурс.

"Главным их козырем была относительно низкая цена квадрата. Но снижать ее они уже не могут, ведь большинство уже работает на грани рентабельности, предлагая квадрат на 10-15% выше себестоимости", ‒ говорит Симонов.

По прогнозам экспертов, в этом году объем принятого жилья превысит прошлогодний рекордный показатель столичного региона и составит 3,38 млн кв. м.

Напомним, по предварительным итогам текущего года крупнейший столичный застройщик "Киевгорстрой" планирует ввести в эксплуатацию более 300 тыс. квадратных метров. К этом году компанией были завершены объекты на Освиты, Лумумбы, Драгоманова, V очередь Обуховской, Горловская, Старокиевская, Панельная, несколько домов на Новомостицкой/Замковецкой, ЖК в Тарасовке. И были начаты такие проекты, как "Манхэттен", "Миракс", "Медовый", Каховская. Сейчас они находятся в активных стадиях строительства. Например, на Каховской, уже куплено почти 50% квартир. В планах холдинга на следующий год, кроме доведения до завершения уже начатых проектов не менее 7 новых площадок примерно на 450 тыс. квадратных метров.