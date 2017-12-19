Покупці житла повертаються з передмістя до столиці - експерт

З 2013 року новобудови Київської області активно переманювали покупців зі столиці. Свіже повітря, індивідуальна архітектура, автономні мережі, але головне - лояльні ціни, в середньому на 30% нижчі за київські - давали серйозну перевагу у боротьбі за покупців.

Так, з 2014 року за обсягами введеного в експлуатацію житла область значно переганяла столицю. Але за підсумками трьох кварталів 2017 року розрив скоротився: в Києві було прийнято в експлуатацію 1,09 млн кв. м житла, в області - 1,22 млн кв.м.

"Ми бачимо, що в цьому році область знижує темпи будівництва. В цілому за три квартали 2017 року у столиці і області введено в експлуатацію 2,3 млн кв. м житла. Це на 23,5% більше, ніж за три квартали 2016 року. Але зростання це сталося, перш за все, за рахунок столиці, де введено в експлуатацію на 56,3% більше житла. Область же показала скромні 4,1% приросту", - розповів Симонов.

На думку експерта це відбувається через те, що девелопери заміської нерухомості практично вичерпали свій ресурс.

"Головним їхнім козирем була відносно низька ціна квадрата. Але знижувати її вони вже не можуть, адже більшість вже працює на межі рентабельності, пропонуючи квадрат на 10-15% вище собівартості", - говорить Симонов.

За прогнозами експертів, цього року обсяг прийнятого житла перевищить минулорічний рекордний показник столичного регіону і складе 3,38 млн кв. м.

Нагадаємо, за попередніми підсумками поточного року найбільший столичний забудовник "Київміськбуд" планує ввести в експлуатацію понад 300 тис. квадратних метрів. До цього року компанією були завершені об'єкти на Освіти, Лумумби, Драгоманова, V черга Обухівської, Горлівська, Старокиївська, Панельна, кілька будинків на Новомостицькій/Замковецькій, ЖК в Тарасівці. І були розпочаті такі проекти, як "Манхеттен", "Міракс", "Медовий", Каховська. Зараз вони знаходяться в активних стадіях будівництва. Наприклад, на Каховській, вже куплено майже 50% квартир. У планах холдингу на наступний рік, крім доведення до завершення вже початих проектів не менше 7 нових майданчиків приблизно на 450 тис. квадратних метрів.