Покровск отключат от газоснабжения с 12 декабря

С 12 декабря в Покровске Донецкой области из-за постоянных обстрелов рф прекратят газоснабжение в дома. Об этом сообщил "Донецкоблгаз", передает УНН.

В связи с обострением ситуации, связанной с полномасштабным вторжением российской федерации, с 12.12.2024 приостанавливается распределение природного газа в г. Покровск - говорится в сообщении облгаза.

Отмечается, что из-за значительных повреждений газопроводов и постоянных вражеских атак ликвидация последствий боевых действий на системе газораспределения и восстановление газоснабжения абонентам - невозможны.

Жителей Покровска попросили перекрыть газовые краны на газовых приборах и на газопроводе к приборам. Абонентам частного сектора необходимо перекрыть запорное устройство на газопроводе-вводе к дому.

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