Шокирующие кадры с дрона: военные показали, как сейчас выглядит Торецк
Киев • УНН
Военные 42-й бригады показали с дрона разрушения Торецка после российских атак. Из 70 тысяч жителей в городе осталось только 1,5 тысячи, которые отказываются эвакуироваться.
Прифронтовой Торецк Донецкой области почти стерт с лица земли вражескими КАБами и артиллерией. Украинские защитники из 42 отдельной механизированной бригады сняли с камер дронов, как выглядит сегодня город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОСУВ "Хортица".
"На 2014 год в Торецке жили свою полноценную жизнь около 70 тысяч человек... А вот уже на декабрь 2024-го - около полутора тысяч местных отказываются выезжать из, когда-то славного, города. Такова ныне численность населения в Торецке. От которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей"", - отметили в бригаде.
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