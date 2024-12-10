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Шокирующие кадры с дрона: военные показали, как сейчас выглядит Торецк

Шокирующие кадры с дрона: военные показали, как сейчас выглядит Торецк

Киев  •  УНН

 • 1351 просмотра

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Военные 42-й бригады показали с дрона разрушения Торецка после российских атак. Из 70 тысяч жителей в городе осталось только 1,5 тысячи, которые отказываются эвакуироваться.

Прифронтовой Торецк Донецкой области почти стерт с лица земли вражескими КАБами и артиллерией. Украинские защитники из 42 отдельной механизированной бригады сняли с камер дронов, как выглядит сегодня город. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ОСУВ "Хортица".

"На 2014 год в Торецке жили свою полноценную жизнь около 70 тысяч человек... А вот уже на декабрь 2024-го - около полутора тысяч местных отказываются выезжать из, когда-то славного, города. Такова ныне численность населения в Торецке. От которого уже почти ничего не осталось после прихода "освободителей"", - отметили в бригаде.

175 боевых столкновений на фронте: где оккупанты пытались прорвать оборону ВСУ10 дек. 2024, 06:40 • 14555 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
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