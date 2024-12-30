Покрывал издевательства над солдатами: командир 211 бригады взят под стражу с залогом 12 млн грн

Командира 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олега Побережнюка суд отправил под стражу с возможностью внесения залога в размере 12 млн грн.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

Командиру 211 понтонно-мостовой бригады избрана мера пресечения - содержание под стражей с возможностью внесения 12 млн 112 тыс грн залога - говорится в сообщении.

Сообщается, что прокуроры ходатайствовали об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в сумме 40 млн грн.

Также прокуроры Офиса Генерального прокурора подали в суд ходатайство об отстранении подозреваемого от исполнения служебных обязанностей.

Дополнение

Командиру 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ Олегу Побережнюку объявлено новое подозрение за бездействие. Он не реагировал на факты издевательств над военнослужащими с февраля по июль 2024 года.

19 декабря Тернопольский горрайонный суд отправил Олега Побережнюка под стражу с возможностью внесения 908 400 грн залога.

20 декабря сообщалось, что командир 211-й понтонно-мостовой бригады Олег Побережнюк, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, вышел из-под стражи под залог.

Контекст

Военнослужащие 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ рассказали СМИ об издевательствах над бойцами, вымогательстве денег и кумовстве.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что отправил письма в Генеральный штаб ВСУ и Военную службу правопорядка в ВСУ для проверки информации и проведения служебного расследования с целью дальнейшего реагирования.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский инициировал проверку 211-й понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ из-за сообщений об издевательствах над солдатами. На время проверки командира воинской части отстранили.

Впоследствии по фактам противоправных действий командиров 211-й понтонно-мостовой бригады начато уголовное производство, командиру упомянутой бригады было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

Следствие установило, что осенью 2023 года он привлек четырех подчиненных к строительству своего дома в Хмельницкой области вместо их службы в зонах боевых действий.

По документам военные находились на передовой и получили зарплату и боевые выплаты на общую сумму почти миллион гривен.

Дом возводят в Хмельницкой области на территории Слободско-Кульчиевецкой общины. Корреспонденты Общественного были там, говорили с председателем общины. Он сказал, что не знает о ситуации с привлечением военных к строительству. А дом строят для матери комбрига.

Следователи, говорит председатель, по этому вопросу его не опрашивали. В Офисе Генпрокурора сообщили, что также исследуются возможные противоправные действия офицеров бригады: физическое насилие к подчиненным, вымогательство денег и превышение власти.

Расследование поручили ГБР.