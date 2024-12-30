Покривав знущання з солдатів: командира 211 бригади взято під варту із заставою 12 млн грн

Командира 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ Олега Побережнюка суд відправив під варту із можливістю внесення застави у розмірі 12 млн грн.

Про це УНН повідомляє з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Командиру 211 понтонно-мостової бригади обрано запобіжний захід - тримання під вартою з можливістю внесення 12 млн 112 тис грн застави - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що прокурори клопотали про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі 40 млн грн.

Також прокурори Офісу Генерального прокурора подали до суду клопотання про відсторонення підозрюваного від виконання службових обов’язків.

Доповнення

Командиру 211-ї понтонно-мостової бригади ЗСУ Олегу Побережнюку оголошено нову підозру за бездіяльність. Він не реагував на факти знущань над військовослужбовцями з лютого по липень 2024 року.

19 грудня Тернопільський міськрайонний суд відправив Олега Побережнюка під варту з можливістю внесення 908 400 грн застави.

20 грудня повідомлялося, що командир 211-ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк, якого підозрюють у зловживанні службовим становищем, вийшов з-під варти під заставу.

Контекст

Військовослужбовці 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ розповіли ЗМІ про знущання з бійців, вимагання грошей та кумівство.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що відправив листи на Генеральний штаб ЗСУ та Військову службу правопорядку у ЗСУ для перевірки інформації та проведення службового розслідування з метою подальшого реагування.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ініціював перевірку 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ через повідомлення про знущання над солдатами. На час перевірки командира військової частини відсторонили.

Згодом за фактами протиправних дій командирів 211-ї понтонно-мостової бригади розпочато кримінальне провадження, командиру згаданої бригади було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищемє.

Слідство встановило, що восени 2023 року він залучив чотирьох підлеглих до будівництва свого будинку на Хмельниччині замість їхньої служби в зонах бойових дій.

За документами військові перебували на передовій і отримали зарплату та бойові виплати на загальну суму майже мільйон гривень.

Будинок зводять на Хмельниччині на території Слобідсько-Кульчієвецької громади. Кореспонденти Суспільного були там, говорили з головою громади. Він сказав, що не знає про ситуацію із залученням військових до будівництва. А будинок будують для матері комбрига.

Слідчі, каже голова, щодо цього питання його не опитували.В Офісі Генпрокурора повідомили, що також досліджуються можливі протиправні дії офіцерів бригади: фізичне насильство до підлеглих, вимагання грошей і перевищення влади.

Розслідування доручили ДБР.