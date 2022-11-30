Пока Северодонецк без коммуникаций, оккупанты "восстанавливают" Хрустальное, где не было боев - ОВА

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"Пока жители потерпевших значительные разрушения Лисичанска, Северодонецка и Рубежного встречают зиму в подвалах или, в лучшем случае, в холодных квартирах без стекла и почти без коммуникаций, оккупационные власти начали "восстановление" многоэтажек в захваченном еще в 2014 году Хрустальном, где боевых действий не происходило вообще", – говорится в сообщении.

Детали

Отмечается, что деньги выделили на восстановление сразу 76 "поврежденных обстрелами" многоквартирных домов. Для лучшего контроля этих средств приехали 400 рабочих из московской области - по пять на каждый дом.

"Ожидаем сообщения об очередном исчезновении денег и работников", - подытожили в ОВА.

Напомним

На временно оккупированных территориях Луганской области захватчики выселяют местных жителей и формируют маневровый фонд, а также намерены повысить тарифы на коммуналку.