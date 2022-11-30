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Поки Сєвєродонецьк без комунікацій, окупанти "відновлюють" Хрустальне, де не було боїв - ОВА

Поки Сєвєродонецьк без комунікацій, окупанти "відновлюють" Хрустальне, де не було боїв - ОВА

Київ • УНН

 • 764461 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Поки жителі Лисичанська, Рубіжного та Сєвєродонецька у Луганській області залишаються в холодних квартирах без світла та води, окупанти розпочали "відновлення" багатоповерхівок у захопленому ще у 2014 році Хрустальному, де бойових дій не відбувалося взагалі, повідомляє Луганська ОВА у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Доки мешканці зазнавших значних руйнацій Лисичанська, Сєвєродонецька та Рубіжного зустрічають зиму в підвалах або, у кращому випадку, у холодних квартирах без скла та майже без комунікацій, окупаційна влада розпочала "відновлення" багатоповерхівок у захопленому ще у 2014 році Хрустальному, де бойових дій не відбувалося взагалі", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначається, що гроші виділили на відбудову одразу 76 "пошкоджених обстрілами" багатоквартирних будинків. Для кращого контролю цих коштів приїхали 400 робітників із московської області - по п’ять на кожну хатину.

"Чекаємо на повідомлення про чергове зникнення грошей та працівників", - підсумували у ОВА.

Нагадаємо

На тимчасово окупованих територіях Луганщини загарбники виселяють місцевих жителів та формують маневровий фонд, а також збираються підвищити тарифи на комуналку.

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