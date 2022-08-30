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Пока один воюет на фронте, другие – подыгрывают агрессору: как работает КРАИЛ во время войны

Киев • УНН

 • 339767 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Война, начатая россией в Украине 24 февраля, не остановила работу органов исполнительной власти, а наоборот - мотивировала госорганы работать эффективнее для обеспечения стабильности Украины. В то же время, некоторые из них наоборот - постоянно фигурируют в скандалах, которые обсуждают уже даже за пределами Украины. Один из таких – Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей. Как функционирует КРАИЛ и почему ее деятельность вызывает обсуждение в обществе – разбирались журналисты УНН.

Пока один воюет на фронте, другие – подыгрывают агрессору: как работает КРАИЛ во время войны

Детали

Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, которая координируется Кабинетом Министров Украины. Курирует Комиссией Иван Рудый, который с первых дней полномасштабного вторжения защищает границы Украины на фронте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как Анна Сдобнова стала членом КРАИЛ, которая не видит российского следа букмекеров 1xBet

“С первых дней войны, я – в рядах Вооруженных Сил Украины. Не смотря на состояние своего здоровья и полученные ранения во время боев в 2014 году, иначе я не мог поступить, потому что имею реальный опыт и знание того, как противостоять захватчику. Считаю, что все, кто может противостоять оккупантам, должны взять в руки оружие и защищать Родину”, - сообщал Рудый на своей странице в Facebook.

Недавно глава КРАИЛ получил «Знак уважения» от Министерства обороны Украины.

В то же время, пока Иван Рудый защищает Украину, возглавляемая им структура выдает лицензии букмекерской компании 1xBet, которая имеет российские корни. Решения, которыми КРАИЛ выдала лицензии ООО “ТБК” (бренд 1xBet – ред.), датированы 30 марта, когда Рудый уже был на фронте, а подписывала и в дальнейшем должна была контролировать их – исполняющая обязанности главы КРАИЛ Елена Водолажко.


Как оказалось позже, ООО “ТБК” действительно номинально принадлежит украинским гражданам. В то же время, сам бренд 1xBet, по информации журналистов InformNapalm, контролируется российскими гражданами Романом Семиохиным, Сергеем Каршковым и Дмитрием Казориным.

Несмотря на это, в КРАИЛ до сих пор сообщают, что не видит российского следа в компании и не аннулируют лицензию букмекерам, несмотря на заявление и поручение Президента Украины ввести санкции против всего бизнеса, который связан с россией.

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