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Поки один воює на фронті, інші - підіграють агресору: як працює КРАІЛ під час війни

Київ • УНН

 • 339767 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Війна, яку розпочала росія в Україні 24 лютого, не зупинила роботу органів виконавчої влади, а навпаки - мотивувала держоргани працювати ефективніше задля забезпечення стабільності України. Водночас деякі з них навпаки - постійно фігурують у скандалах, які обговорюють вже навіть поза межами України. Один з таких - Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей. Як функціонує КРАІЛ та чому його діяльність викликає обговорення у суспільстві - розбиралися журналісти УНН.

Поки один воює на фронті, інші - підіграють агресору: як працює КРАІЛ під час війни

Деталі

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, яка координується Кабінетом міністрів України. Курує Комісією Іван Рудий, який чи не з перших днів повномасштабного вторгнення захищає кордони України на фронті.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Як Анна Сдобнова стала членом КРАІЛ, яка не бачить російського сліду букмекерів 1xBet

“З перших днів війни, я - в лавах Збройних Сил України. Не дивлячись на стан свого здоров’я та отримані поранення під час боїв у 2014 році, інакше я не міг вчинити, бо маю реальний досвід й знання того, як протистояти загарбнику. Вважаю, що всі, хто може протистояти окупантам, повинні взяти до рук зброю і захищати Батьківщину”, - повідомляв Рудий на своїй сторінці в Facebook.

Нещодавно глава КРАІЛ отримав «Знак пошани» від Міністерства оборони України.

Водночас допоки Іван Рудий захищає Україну, очолювана їм структура видає ліцензії букмекерській компанії 1xBet, яка має російське коріння. Рішення, якими КРАІЛ видала ліцензії ТОВ “ТБК” (бренд 1xBet, - ред.), датовані 30 березнем, коли Рудий вже був на фронті, а підписувала та в подальшому повинна була контролювати їх - виконуюча обов'язки Голови КРАІЛ Олена Водолажко.


Як виявилося пізніше, ТОВ “ТБК” дійсно номінально належить українським громадянам. Водночас сам бренд 1xBet, за інформацією журналістів InformNapalm, контролюється російськими громадянами Романом Семіохіним, Сергієм Каршковим та Дмитром Казоріним.

Попри це, в КРАІЛ і досі повідомляють, що не бачать російського сліду в компанії та не анульовують ліцензію букмекерам, незважаючи на заяву та доручення Президента України ввести санкції проти всього бізнесу, який пов’язаний з росією.

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