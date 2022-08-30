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Як Анна Сдобнова стала членом КРАІЛ, яка не бачить російського сліду букмекерів 1xBet

Київ • УНН

 • 224250 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей вже неодноразово заявляла, що не бачить російського сліду у букмекерській компанії 1xBet. Редакція УНН вирішила розібратися, хто ж є членами КРАІЛ та фактично закриває очі на проросійську компанію, надаючи їй ліцензії для роботи в Україні.

Як Анна Сдобнова стала членом КРАІЛ, яка не бачить російського сліду букмекерів 1xBet

Людина Немчінова

Анна Сдобнова була призначена членом Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей 12 січня цього року розпорядженням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

До цього Сдобнова працювала разом або під керівництвом Олега Немчінова: до 2020 року обіймала посаду Начальника відділу інвестицій та розвитку спортивної інфраструктури у Міністерстві молоді та спорту України, коли Немчінов там був держсекретарем.

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А з 2020 року перейшла разом з Немчіновим до Кабміну, де останнього призначили міністром кабінету міністрів Україну, а Сдобнову - керівником його служби.

Через 2 роки, у 2022-му - Анна Сдобнова була призначена в КРАІЛ, який також підконтрольний Кабміну.

Співбесіда Сдобнової

Під час співбесіди на посаду члена КРАІЛ, яку проводив Михайло Федоров (співбесіди інших членів КРАІЛ проводилися Немчіновим), Сдобнова заявила - ставить собі за мету упродовж перших шести місяців роботи, запустити державну систему онлайн-моніторингу, яка й станом на сьогодні так і не була запущена.

“Щодо моєї цілі, яку би я хотіла досягти протягом перших шести місяців роботи в КРАІЛ, то вона досить проста - це запуск державної системи онлайн-моніторингу. (...)

Станом на сьогодні зазначена система не функціонує (...) для того, щоб реалізувати всі ці подальші кроки, треба максимально включатися….Тому що ця система є ключовою, для того, щоб ми могли здійснювати контроль над організаторами азартних ігор. (...) я вважаю, що це пріоритетним є поки що для мене”, наголосила у січні місяці, під час своєї співбесіди Сдобнова.

Також вона наголошувала, що виступає за виведення організаторів азартних ігор із тіні. Водночас через приблизно 2 місяці, коли Сдобнова вже була членом КРАІЛ, Комісія видала ліцензії для роботи в Україні ТОВ «Твоя беттінгова компанія», яка працює під брендом проросійської контори 1xBet.

Нагадаємо

Після надання ліцензій, на сайті Президента України з’явилася Петиція із закликом анулювати ліцензію проросійській конторі, яка набрала потрібну кількість голосів.

Після цього на петицію відреагував Президент України Володимир Зеленський та доручив зайнятися питанням роботи компанії Прем’єр-міністру Денису Шмигалю із залученням правоохоронців.

Відповіді Шмигаля й досі не має. А в КРАІЛ так і не побачили російський слід 1xBet.

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