Пока душат Сенцова: в Кабмине возмутились приглашением в Киев "нейромонаха" с РФ

"Пока путинский режим душит Сенцова, Кольченко, Булаха и других пленников Кремля, организаторы киевского фестиваля Atlas Weekend приглашают "исконно русских" чуваков с электробалалайками, в косоворотках и в лаптях. Зачем? Своих или европейских не хватает? Или это новый тренд?" - подчеркнул вице-премьер.

Отметим, Нейромонах Феофан - это музыкальный проект из Санкт-Петербурга, исполняющий музыку, стилизованную под "древнерусский драм-н-бейс".

"Камо грядеши, русский народный драм? Нейромонах Феофан, Медведь и диджей Никодим готовят убойную мессу ... Смелый микс русской народной песни и бравой электроники вышел бескомпромиссным. Собирайся, народ, на гуляния: будем топтать поле ВДНХ под балалайний драм-н-бейс!" - пишут организаторы фестиваля об исполнителе.

Как сообщал УНН, украинские группы - YUKO, "Счастливые Люди" и "Валентин Стрыкало" планируют выступить на российском музыкальном фестивале "Дикая мята 2018", который пройдет в селе Бунырево Тульской области (Россия) с 9 по 11 июня.