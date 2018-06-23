Поки душать Сенцова: у Кабміні обурились запрошенням до Києва "нейромонаха" з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Віце-прем’єр-міністр В’ячеслав Кириленко висловив обурення з приводу того, що організатори масштабного київського фестивалю запросили музиканта на прізвисько “Нейромонах Феофан” виступати в столиці влітку цього року. Про це Кириленко написав у своєму мікроблозі у Twitter, передає УНН.
“Поки путінський режим душить Сенцова, Кольченка, Булаха та інших бранців Кремля, організатори київського фестивалю Atlas Weekend запрошують „ісконно рускіх“ чуваків з електробалалайками, у косоворотках і в лаптях. Навіщо? Своїх або європейських не вистачає? Чи це новий тренд?!”, — наголосив віце-прем’єр.
Зазначимо, Нейромонах Феофан — це музичний проект з Санкт-Петербурга, що виконує музику, стилізовану під “давньоруський” драм-н-бейс.
“Камо грядеши, російський народний драм? Нейромонах Феофан, Медведь та диджей Никодим готують забійну месу ... Сміливий мікс російської народної пісні та бравої електроніки вийшов безкомпромісним. 3бирайся, народ, на гуляння: будемо топтати поле ВДНГ під балалайний драм-н-бейс!”, — пишуть організатори фестивалю про виконавця.
Як повідомляв УНН, українські гурти — YUKO, “Щасливі Люди” і “Валентин Стрикало” планують виступити на російському музичному фестивалі “Дика м’ята 2018”, який пройде в селі Бунирьово Тульської області (Росія) з 9 по 11 червня.