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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29399 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94731 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148860 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113527 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114678 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111419 просмотра

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ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
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Похолодание существенно не повлияют на урожай зерновых - Минагрополитики

Похолодание существенно не повлияют на урожай зерновых - Минагрополитики

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. Значительное похолодание в Украине существенно не повлияет на урожай озимых и яровых культур. Об этом сообщил директор Департамента земледелия и технической политики в АПК Минагрополитики Владимир Топчий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Негативные воздействия погодных условий, которые могли бы существенно повлиять на потенциал урожая сельхозкультур, еще не фиксировались. Значительное снижение температуры на территории Украины несет угрозы для плодовых деревьев с цветущими соцветиями и теми, которые находятся на начальных фазах формирования плодов ", - рассказал В.Топчий.

По словам руководителя Департамента, после стабилизации погодной ситуации необходимо провести тщательный осмотр посевов культур и многолетних насаждений, на основе которого определить объемы возможных потерь.

Также В.Топчий отметил, что на большинстве территорий Украины прошли сильные дожди, а в отдельных регионах выпало до 50 мм осадков.

"Следует отметить, что для отдельных регионов, таких как южные и восточные, осадки положительно влияют на состояние культур, ведь произошло значительное увеличение влаги в почве", - отметил он.

Как сообщал УНН, сельхозпроизводители состоянию на 18 апреля посеяли яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 2600000 га, что составляет 36% от плана .

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