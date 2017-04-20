Похолодание существенно не повлияют на урожай зерновых - Минагрополитики

"Негативные воздействия погодных условий, которые могли бы существенно повлиять на потенциал урожая сельхозкультур, еще не фиксировались. Значительное снижение температуры на территории Украины несет угрозы для плодовых деревьев с цветущими соцветиями и теми, которые находятся на начальных фазах формирования плодов ", - рассказал В.Топчий.

По словам руководителя Департамента, после стабилизации погодной ситуации необходимо провести тщательный осмотр посевов культур и многолетних насаждений, на основе которого определить объемы возможных потерь.

Также В.Топчий отметил, что на большинстве территорий Украины прошли сильные дожди, а в отдельных регионах выпало до 50 мм осадков.

"Следует отметить, что для отдельных регионов, таких как южные и восточные, осадки положительно влияют на состояние культур, ведь произошло значительное увеличение влаги в почве", - отметил он.

Как сообщал УНН, сельхозпроизводители состоянию на 18 апреля посеяли яровых зерновых и зернобобовых культур на площади 2600000 га, что составляет 36% от плана .