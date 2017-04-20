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Похолодання суттєво не вплине на урожай зернових – Мінагрополітики

Похолодання суттєво не вплине на урожай зернових – Мінагрополітики

Київ • УНН

 • 20433 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Значне похолодання в Україні суттєво не вплине на урожай озимих та ярих культур. Про це повідомив директор Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Мінагрополітики Володимир Топчій, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

“Негативні дії погодних умов, які б могли суттєво вплинути на потенціал урожаю сільгоспкультур, ще не фіксувалися. Значне зниження температури на території України несе загрози для плодових дерев з квітучими суцвіттями і тими, які перебувають на початкових фазах формування плодів”, — розповів В.Топчій.

За словами керівника Департаменту, після стабілізації погодної ситуації необхідно провести ретельний огляд посівів культур і багаторічних насаджень, на основі якого визначити обсяги можливих втрат.

Також В.Топчій зазначив, що на більшості територій України пройшли сильні дощі, а в окремих регіонах випало до 50 мм опадів.

“Слід зазначити, що для окремих регіонів, таких як південні та східні, опади позитивно впливають на стан культур, адже відбулося значне збільшення вологи в ґрунті”, — зазначив він.

Як повідомляв УНН, сільгоспвиробники станом на 18 квітня посіяли ярих зернових та зернобобових культур на площі 2,6 млн га, що становить 36% від плану.

Українські Національні Новини

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