Похолодание и дожди: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. В Украине во вторник, 14 апреля, ожидаются дожди, похолодает, днем воздух местами прогреется до 18 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По данным синоптиков, 14 апреля в западных, северных и Винницкой областях дождь и мокрый снег, температура ночью 1-6° тепла, днем 4-9° тепла; в Карпатах значительный снег, температура ночью 0-5° мороза.
На остальной территории ночью без осадков, днем дождь, температура ночью 3-8° тепла, в восточных областях на поверхности почвы заморозки 0-5°; температура днем 13-18° тепла.
В Киевской области 14 апреля дождь и мокрый снег; порывы северо-западного ветра 15-18 м/с. Температура ночью и днем 3-6° тепла.
Напомним, по данным исследования, весна будет теплее из-за изменений климата.