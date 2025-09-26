$41.410.03
25 сентября, 17:19
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
25 сентября, 16:17
Правительство поручило подготовить мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
25 сентября, 10:41
Трамп разрешил Украине наносить удары по объектам РФ в случае атаки на украинскую энергетику - Зеленский
25 сентября, 10:24
Блокировка журналистских расследований или расширение прав человека: разбор скандального законопроекта
25 сентября, 06:48
ЕБРР ухудшил прогноз роста экономики Украины на 2025 год до 2,5%
Эксклюзив
25 сентября, 06:09
Метро на Троещину: КГГА сообщила о разработке документации и сроках начала работ
24 сентября, 18:42
Панама отменила регистрацию более двухсот российских танкеров
24 сентября, 14:27
Соглашение о недрах: Минэкономики назвало главную задачу совместного с США Фонда
Эксклюзив
24 сентября, 13:04
Не только Польша, но и Франция и Великобритания: эксперт рассказал, насколько далеко рф может бить по Европе "шахедами"
Эксклюзив
24 сентября, 12:07
Будут ли отключения света в отопительный сезон: разъяснения от главы энергокомитета ВР
Похолодание в Украине только усилится: прогноз погоды на 26 сентября

Киев • УНН

 • 326 просмотра

26 сентября в Украине ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха снизится до +13°...+17°, на Закарпатье и юге до +18°...19°.

Похолодание в Украине только усилится: прогноз погоды на 26 сентября

Сегодня, 26 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

Перед выходными, 26 сентября, температура в Украине снизится еще.

В большинстве областей ожидается +13°...+17° и только на Закарпатье, а также на юге будет до +18°...19°. Благодаря антициклону осадков не ожидается, будет лишь небольшая облачность.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

В пятницу, 26 сентября, в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура по области днем 12-17° тепла, в столице около 15° тепла.

Вита Зеленецкая

Погода и окружающая среда
Укргидрометцентр
Закарпатская область
Украина
Киев