Похолодание в Украине только усилится: прогноз погоды на 26 сентября
Киев • УНН
26 сентября в Украине ожидается небольшая облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха снизится до +13°...+17°, на Закарпатье и юге до +18°...19°.
Сегодня, 26 сентября, в Украине ожидается небольшая облачность, без осадков. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
Перед выходными, 26 сентября, температура в Украине снизится еще.
В большинстве областей ожидается +13°...+17° и только на Закарпатье, а также на юге будет до +18°...19°. Благодаря антициклону осадков не ожидается, будет лишь небольшая облачность.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.
В пятницу, 26 сентября, в Киеве ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
Температура по области днем 12-17° тепла, в столице около 15° тепла.
