25 вересня, 17:19 • 14026 перегляди
В Україні планують збільшити зарплати медикам на територіях активних і можливих бойових дій: скільки отримуватимуть
25 вересня, 16:17 • 25992 перегляди
Уряд доручив підготувати мораторій на відключення світла та газу в прифронтових регіонах
25 вересня, 10:41 • 25599 перегляди
Трамп дозволив Україні завдавати ударів по об’єктах рф у разі атаки на українську енергетику - Зеленський
25 вересня, 10:24 • 57471 перегляди
Блокування журналістських розслідувань чи розширення прав людини: розбір скандального законопроєкту
25 вересня, 06:48 • 38985 перегляди
ЄБРР погіршив прогноз зростання економіки України на 2025 рік до 2,5%
Ексклюзив
25 вересня, 06:09 • 60242 перегляди
Метро на Троєщину: КМДА повідомила про розробку документації та терміни початку робіт
24 вересня, 18:42 • 59279 перегляди
Панама скасувала реєстрацію більш ніж двохсот російських танкерів
24 вересня, 14:27 • 77343 перегляди
Угода про надра: Мінекономіки назвало головне завдання спільного із США Фонду
Ексклюзив
24 вересня, 13:04 • 56136 перегляди
Не лише Польща, а й Франція та Велика Британія: експерт розповів, наскільки далеко рф може бити по Європі "шахедами"
Ексклюзив
24 вересня, 12:07 • 47629 перегляди
Чи будуть відключення світла в опалювальний сезон: роз'яснення від голови енергокомітету ВР
Похолодання в Україні тільки посилиться: прогноз погоди на 26 вересня

Київ • УНН

 • 658 перегляди

26 вересня в Україні очікується невелика хмарність та відсутність опадів. Температура повітря знизиться до +13°...+17°, на Закарпатті та півдні до +18°...19°.

Похолодання в Україні тільки посилиться: прогноз погоди на 26 вересня

Сьогодні, 26 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

Перед вихідними, 26 вересня, температура в Україні знизиться ще.

У більшості областей очікується +13°...+17° і лише на Закарпатті, а також на півдні буде до +18°...19°. Завдяки антициклону опадів не очікується, буде лише невелика хмарність.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.

У п'ятницю, 26 вересня, у Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура по області вдень 12-17° тепла, у столиці близько 15° тепла.

Віта Зеленецька

