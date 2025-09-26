Похолодання в Україні тільки посилиться: прогноз погоди на 26 вересня
Київ • УНН
26 вересня в Україні очікується невелика хмарність та відсутність опадів. Температура повітря знизиться до +13°...+17°, на Закарпатті та півдні до +18°...19°.
Сьогодні, 26 вересня, в Україні очікується невелика хмарність, без опадів. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.
Деталі
Перед вихідними, 26 вересня, температура в Україні знизиться ще.
У більшості областей очікується +13°...+17° і лише на Закарпатті, а також на півдні буде до +18°...19°. Завдяки антициклону опадів не очікується, буде лише невелика хмарність.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с.
У п'ятницю, 26 вересня, у Києві очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.
Температура по області вдень 12-17° тепла, у столиці близько 15° тепла.
