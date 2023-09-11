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Походы по квартирам – в прошлом: Госстат впервые запустил онлайн-опрос

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 сентября. УНН. Государственная служба статистики запустила сервис онлайн-опроса. Первый опросник Госстата в новом формате касается занятости и безработицы украинцев. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.

Цитата

“Впервые Государственная служба статистики запускает онлайн-опрос по занятости граждан. Каждый украинец в возрасте от 15 лет со смартфоном и интернетом сможет принять в нем участие. Результаты опроса помогут государству принимать эффективные решения. Ранее сотрудники Госстата ходили по домам и опрашивали украинцев лично. Проводили интервью, заполняли бумаги и анализировали информацию. Процесс был долгим и неэффективным. Походы по квартирам — в прошлом. Чтобы поделиться информацией, надо только авторизоваться на портале опросов Госстата с Дія.Подписью или BankID”, — рассказал о Цифровизации Госстата Михаил Федоров.

Детали

Приобщиться к важным социальным опросам украинцы могут на обновленном портале. Отныне сделать это можно дома, на работе или в любом удобном месте, где есть интернет.

Сервис онлайн-опроса Госстата разработан при поддержке Министерства цифровой трансформации и Программы EGAP, которая выполняется Фондом Восточная Европа и финансируется Швейцарией.

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Напомним

Новый портал Госстатистики в бета-режиме запустили еще в июле. Обновленный информационный сервис тестировали на понятность и простоту использования для обычных пользователей.

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