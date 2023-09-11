Походи по квартирах - у минулому: Держстат вперше запустив онлайн-опитування

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Київ • УНН

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КИЇВ. 11 вересня. УНН. Державна служба статистики запустила сервіс онлайн-опитування. Перший опитувальник Держстату в новому форматі стосується зайнятості та безробіття українців. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

“Вперше Державна служба статистики запускає онлайн-опитування щодо зайнятості громадян. Кожен українець віком від 15 років зі смартфоном та інтернетом зможе взяти в ньому участь. Результати опитування допоможуть державі ухвалювати дієві рішення. Раніше працівники Держстату ходили по домівках та опитували українців особисто. Проводили інтервʼю, заповнювали папери та аналізували інформацію. Процес був довгим та неефективним. Походи по квартирах — у минулому. Щоб поділитися інформацією, треба лише авторизуватися на порталі опитувань Держстату з Дія.Підписом або BankID”, — розповів про Цифровізацію Держстату Михайло Федоров.

Деталі

Долучитись до важливих соціальних опитувань українці можуть на оновленому порталі. Віднині зробити це можна вдома, на роботі або в будь-якому зручному місці де є інтернет.

Сервіс онлайн-опитування Держстату розроблено за підтримки Міністерства цифрової трансформації та Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа та фінансується Швейцарією.

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Нагадаємо

Новий портал Держстатистики у бета-режимі запустили ще у липні. Оновлений інформаційний сервіс тестували на зрозумілість та простоту використання для звичайних користувачів.

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