Покатался несколько часов: в Дании за превышение скорости конфисковали элитный спорткар
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. В Дании полиция конфисковала споткар Lamborghini, который двигался со скоростью 236 км/ч при разрешенном максимуме — 130 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.
Детали
Владельцем автомобиля был гражданин Ирака, проживающий в Норвегии.
Сообщают, что мужчина купил автомобиль в Германии за несколько часов до конфискации. Владельца нового спорткара, который стоил 310 тыс. долларов, остановили именно тогда, когда он ехал домой, в Норвегию.
Согласно новому датскому закону, полиция может арестовывать автомобили безрассудных водителей и продавать их на аукционе. Вырученные деньги обогащают бюджет страны.
Добавим, что мужчину еще и оштрафуют за превышение скорости.
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