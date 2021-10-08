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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
17:53 • 106941 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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2 марта, 17:42 • 106034 просмотра

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Покатался несколько часов: в Дании за превышение скорости конфисковали элитный спорткар

Покатался несколько часов: в Дании за превышение скорости конфисковали элитный спорткар

Киев  •  УНН

 • 52129 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. В Дании полиция конфисковала споткар Lamborghini, который двигался со скоростью 236 км/ч при разрешенном максимуме — 130 км/ч. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AP.

Детали

Владельцем автомобиля был гражданин Ирака, проживающий в Норвегии.

Сообщают, что мужчина купил автомобиль в Германии за несколько часов до конфискации. Владельца нового спорткара, который стоил 310 тыс. долларов, остановили именно тогда, когда он ехал домой, в Норвегию.

Согласно новому датскому закону, полиция может арестовывать автомобили безрассудных водителей и продавать их на аукционе. Вырученные деньги обогащают бюджет страны.

Добавим, что мужчину еще и оштрафуют за превышение скорости.

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