Покатався кілька годин: у Данії за перевищення швидкості конфіскували елітний спорткар
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. У Данії поліція конфіскувала споткар Lamborghini, який рухався зі швидкістю 236 км/год за дозволеного максимуму — 130 км/год. Про це повідомляє УНН із посиланням на AP.
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Власником автомобіля був громадянин Іраку, який проживає у Норвегії.
Повідомляють, що чоловік купив автомобіль у Німеччині за кілька годин до конфіскації. Власника нового спорткара, який коштував 310 тис. доларів, зупинили саме тоді, коли він їхав додому, до Норвегії.
Згідно з новим датським законом, поліція може заарештовувати автомобілі нерозважливих водіїв і продавати їх на аукціоні. Виручені гроші збагачують бюджет країни.
Додамо, що чоловіка ще й оштрафують за перевищення швидкості.
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