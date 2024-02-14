Поисковые работы на месте разрушенного жилого дома в пгт Нью-Йорк временно прекращены

В течение трех дней спасатели проводили поисковые работы на месте разрушения, в результате российского авиаудара, подъезда пятиэтажного жилого дома в пгт Нью-Йорк, Донецкой области. Сегодня из-за прицельных вражеских обстрелов ГСЧС Украины приняло решение приостановить поисковые работы, передает УНН.

Донетчина: приостановлена поисковая операция на месте вражеского авиаудара по пгт Нью-Йорк - говорится в сообщении.

После авиаудара 12 февраля по трехэтажке в пгт Нью-Йорк, Донецкая область, произошло частичное разрушение подъезда пятиэтажного жилого дома.

Всего в доме проживало 6 человек, 4 из которых находились в подвальном помещении и не пострадали.

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В течение трех дней спасатели проводили аварийно-спасательные и поисковые работы. Как указывает ведомство под завалами возможно пребывание двух человек. Из-за угрозы новых прицельных обстрелов, 14 февраля принято решение приостановить поисковые работы. В ГСЧС заявили, что они будут возобновлены при условии улучшения ситуации с безопасностью.

Напомним,

В результате ночной атаки армии рф на больницу в Донецкой области погибли беременная женщина и мать с ее 8-летним ребенкомю. Еще шестеро пациентов, среди них 6-месячный ребенок, получили ранения.

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