Пошукові роботи на місці зруйнованого житлового будинку в смт Нью-Йорк тимчасово припинено
Київ • УНН
Пошукові роботи на місці зруйнованого житлового будинку в селищі Нью-Йорк тимчасово призупинені через прицільні ворожі обстріли.
Протягом трьох днів рятувальники проводили пошукові роботи на місці руйнування, внаслідок російського авіаудару, під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку у смт Нью-Йорк, Донецької області. Сьогодні через прицільні ворожі обстріли ДСНС України прийняло рішення призупинити пошукові роботи, передає УНН.
Донеччина: призупинено пошукову операцію на місці ворожого авіаудару по смт Нью-Йорк
Після авіаудару 12 лютого по триповерхівці у смт Нью-Йорк, Донеччина, відбулось часткове руйнування під’їзду п’ятиповерхового житлового будинку.
Загалом в будинку проживало 6 осіб, 4 з яких знаходилися у підвальному приміщенні та не постраждали.
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Протягом трьох днів рятувальники проводили аварійно-рятувальні та пошукові роботи. Як вказує відомство під завалами можливе перебування двох людей. Через загрозу нових прицільних обстрілів, 14 лютого прийнято рішення призупинити пошукові роботи. У ДСНС заявили, що їх буде відновлено за умови покращення безпекової ситуації.
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