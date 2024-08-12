Поймали на "горячем": злоумышленница, которая похищала ценные вещи под видом уборки квартир, задержана правоохранителями

Киевские полицейские разоблачили преступную деятельность женщины, которая предлагала услуги по уборке квартир киевлянам и, пользуясь доверием людей, похищала ценные вещи хозяев. Пишет УНН со ссылкой на Полицию Киева.

Злоумышленницу, которая похищала ценные вещи и деньги в квартирах под видом услуги уборки, поймали на "горячем" после очередного наведения чистоты у постоянных клиентов. По данным следователей, фигурантка выносила из квартиры 2300 долларов США и 13 тысяч гривен.

Правоохранители задержали 32-летнюю уроженку Черкасской области в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и изъяли вещественные доказательства. Сейчас полицейские доказали причастность злоумышленницы к семи эпизодам преступной деятельности, а общая сумма ущерба нанесенного трем потерпевшим составляет более 270 тысяч гривен. - информирует полиция.

Следователи сообщили фигурантке о подозрении по ч. 4 ст. 185 УКУ - кража, совершенная в условиях военного положения. За содеянное подозреваемой грозит до восьми лет за решеткой.

Напомним,

В Киеве неизвестный похитил генератор из магазина и пытался скрыться от патрульных.

Президент Украины подписал закон, декриминализирующий мелкие кражи на сумму до 3028 грн. Закон усиливает административную ответственность за такие правонарушения и вводит новые нормы в отношении повторных и систематических краж.

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