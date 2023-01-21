Угрожают отключениями света: оккупанты на Херсонщине усиливают контроль учета мирного населения

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"Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, пытается создать базу данных мест проживания мирных граждан, угрожая отключением от электроэнергии, под видом выполнения “программы экономии электроэнергии”, так называемая “власть” осуществляет принудительные меры по подписанию “акта о подтверждении фактического места жительства гражданина”, - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщили в Генштабе, россияне усиливают режимные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в Мелитополе объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков.