Угрожают отключениями света: оккупанты на Херсонщине усиливают контроль учета мирного населения
Киев • УНН
КИЕВ. 21 января. УНН. Рашисты на оккупированной Херсонщине пытаются создать базу данных мест проживания мирных граждан, угрожая отключением от электроэнергии, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.
Цитата
"Враг усиливает контроль учета мирного населения на временно захваченных территориях Херсонской области. В частности, пытается создать базу данных мест проживания мирных граждан, угрожая отключением от электроэнергии, под видом выполнения “программы экономии электроэнергии”, так называемая “власть” осуществляет принудительные меры по подписанию “акта о подтверждении фактического места жительства гражданина”, - говорится в сообщении.
Добавим
Как ранее сообщили в Генштабе, россияне усиливают режимные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в Мелитополе объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков.