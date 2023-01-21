Погрожують відключеннями світла: окупанти на Херсонщині посилюють контроль обліку мирного населення

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"Ворог посилює контроль обліку мирного населення на тимчасово захоплених територіях Херсонської області. Зокрема, намагається створити базу даних місць проживання мирних громадян, погрожуючи відключенням від електроенергії, під виглядом виконання “програми економії електроенергії”, так звана “влада” здійснює примусові заходи щодо підписання “акту про підтвердження фактичного місця проживання громадянина”, - йдеться у повідомленні.

Додамо

Як раніше повідомили у Генштабі, росіяни посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток.