Окупанти посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Росіяни посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
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«Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних», - йдеться в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області.
«Так, в окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого МНС», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
На території тимчасово-окупованого Мелітополя рашисти розгорнули нові фільтраційні блокпости.