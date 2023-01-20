Окупанти посилюють режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запоріжжя

Цитата

«Противник посилює режимні заходи на тимчасово захоплених територіях Запорізької області. Зокрема, у місті Мелітополь оголошено про заборону перетинати блокпости навколо населеного пункту з 1 березня без спеціальних перепусток, які можна отримати у так званій комендатурі тільки після надання своїх персональних даних», - йдеться в повідомленні.

Окрім того, повідомляється, що триває мобілізація на тимчасово окупованій території Луганської області.

«Так, в окупаційній адміністрації Алчевська підготовлено чергові списки для поповнення втрат у живій силі російських загарбників, зокрема, і за рахунок співробітників так званого МНС», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

На території тимчасово-окупованого Мелітополя рашисти розгорнули нові фільтраційні блокпости.