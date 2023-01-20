Оккупанты усиливают режимные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожья

Цитата

«Противник усиливает режимные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что продолжается мобилизация на временно оккупированной территории Луганской области.

«Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в живой силе российских захватчиков, в том числе и за счет сотрудников так называемого МЧС», - отмечается в сообщении.

Дополнение

На территории временно-оккупированного Мелитополя рашисты развернули новые фильтрационные блокпосты.