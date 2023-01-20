Оккупанты усиливают режимные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожья
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Россияне усиливают режимные мероприятия на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в Мелитополе объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
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«Противник усиливает режимные меры на временно захваченных территориях Запорожской области. В частности, в городе Мелитополь объявлено о запрете пересекать блокпосты вокруг населенного пункта с 1 марта без специальных пропусков, которые можно получить в так называемой комендатуре только после предоставления своих персональных данных», - говорится в сообщении.
Кроме того, сообщается, что продолжается мобилизация на временно оккупированной территории Луганской области.
«Так, в оккупационной администрации Алчевска подготовлены очередные списки для пополнения потерь в живой силе российских захватчиков, в том числе и за счет сотрудников так называемого МЧС», - отмечается в сообщении.
Дополнение
На территории временно-оккупированного Мелитополя рашисты развернули новые фильтрационные блокпосты.