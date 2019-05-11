Угрожая игрушечным оружием у предпринимателя забрали две тушки индейки
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. На трассе Киев-Одесса неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя. Угрожая игрушечным пистолетом они забрали у мужчины две тушки индейки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Киевской области.
"Сообщение о преступлении в полицию столичной области поступило от 43-летнего жителя Белой Церкви. Он сообщил, что неизвестные лица, угрожая оружием, забрали у него две тушки индейки на сумму 3000 гривен", - говорится в сообщении.
Предприниматель описал нападавших и указал марку автомобиля на котором скрылись неизвестные.
Установлено, что разбойное нападение неизвестные совершили на трассе Киев-Одесса, когда заявитель разгружал товар для продажи.
Через несколько минут оперативники остановили машину, которая подпадала под ориентировку, в центре города Белая Церковь. В салоне автомобиля BMW находились трое злоумышленников. Ими оказались местные жители 27, 28 и 42-летнего возраста. Старший из группы уже имел проблемы с законом.
Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили и изъяли две тушки индейки и предмет, похожий на оружие.
Правоохранители установили, что автомат, которым угрожали мужчине, оказался игрушечным.
Как злоумышленники объяснили правоохранителям, что они просто таким образом пошутили.
По факту разбойного нападения открыто уголовное производство.
Все нападавшие задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и находятся в изоляторе временного содержания. Решается вопрос об объявлении для них подозрения. Меру пресечения изберет суд.
Напомним, в одном из сел Овидиопальського района Одесской области неизвестные совершили разбойное нападение на предпринимателя и его семью. Злоумышленника удалось завладеть деньгами на сумму около 500 000 долларов.