Пограничники показали уничтожение вражеского склада противотанковых мин
Киев • УНН
Украинские пограничники с помощью воздушной разведки обнаружили и уничтожили замаскированный вражеский склад противотанковых мин на юге, обнародовав видео события.
На юге Украины пограничники-аэроразведчики обнаружили замаскированный полевой склад противотанковых мин. Видео уничтожения склада обнародовала Государственная пограничная служба, сообщает УНН.
"Вместе с собратьями-артиллеристами защитники устроили оккупантам магическую огненную феерию!
Как результат, минус вражеский состав и отличное настроение наших защитников!
Уверенно движемся к Победе! Слава защитникам Украины!", - говорится в подписи к видео.
Пограничники показали уничтожение вражеского склада противотанковых мин
Украинские пограничники с помощью воздушной разведки обнаружили и уничтожили замаскированный вражеский склад противотанковых мин на юге, обнародовав видео события.
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