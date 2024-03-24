Пограничники показали, как сбивали "шахеды" над Днепропетровской областью

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Во время полутеневого лунного затмения 25 марта важно поддерживать позитивное эмоциональное состояние, избегать конфликтов, опьяняющих веществ и не принимать важные решения, а вместо этого сосредоточиться на духовных практиках, очищении и избавлении от негативных привычек.