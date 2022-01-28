Ограбление со стрельбой: в Киеве у мужчины украли миллионы гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 28 января. УНН. В Голосеевском районе Киева неизвестные стреляли в мужчину, после чего похитили у него десятки миллионов гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на соцсети.
Детали
Как отметили, нападение произошло 27 января вечером на улице Паньковской.
"Мужчину расстреляли из огнестрельного оружия и забрали около десяти миллионов гривен. К счастью, пострадавший жив", — написали в столичном Telegram-канале.
На месте происшествия работает полиция. Пока деталей от правоохранителей по поводу инцидента нет.
Напомним
27 января в Киеве на перекрестке улиц Каховская и Челябинская обстреляли Lexus. Водитель автомобиля не пострадал.