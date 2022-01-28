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Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico
17:00 • 11985 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

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Пограбування зі стріляниною: в Києві у чоловіка вкрали мільйони гривень

Пограбування зі стріляниною: в Києві у чоловіка вкрали мільйони гривень

Київ • УНН

 • 21294 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. У Голосіївському районі Києва невідомі стріляли у чоловіка, після чого викрали в нього десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на соцмережі.

Деталі

Як зазначили, напад стався 27 січня ввечері на вулиці Паньківській.

"Чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї та забрали близько десяти мільйонів гривень. На щастя, потерпілий живий", — написали у столичному Telegram-каналі.

На місці події працює поліція. Наразі деталей від правоохоронців щодо інциденту немає.

Нагадаємо

27 січня у Києві на перехресті вулиць Каховська та Челябінська обстріляли Lexus. Водій автомобіля не постраждав.

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