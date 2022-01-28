Пограбування зі стріляниною: в Києві у чоловіка вкрали мільйони гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 28 січня. УНН. У Голосіївському районі Києва невідомі стріляли у чоловіка, після чого викрали в нього десятки мільйонів гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на соцмережі.
Деталі
Як зазначили, напад стався 27 січня ввечері на вулиці Паньківській.
"Чоловіка розстріляли з вогнепальної зброї та забрали близько десяти мільйонів гривень. На щастя, потерпілий живий", — написали у столичному Telegram-каналі.
На місці події працює поліція. Наразі деталей від правоохоронців щодо інциденту немає.
Нагадаємо
27 січня у Києві на перехресті вулиць Каховська та Челябінська обстріляли Lexus. Водій автомобіля не постраждав.