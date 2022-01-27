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У Києві обстріляли Lexus: деталі

У Києві обстріляли Lexus: деталі

Київ • УНН

 • 24258 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. В Києві на перехресті вулиць Каховська та Челябінська обстріляли Lexus. Водій автомобіля не постраждав. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.

Цитата

“Водій почув звуки, які характерні для пострілів, зупинився та побачив пошкодження, які характерні для куль. Викликав поліцію”, — сказали в поліції.

Деталі

У поліції додали, що наразі поліція на місці події встановлює всі обставини.

Доповнення

Як стало відомо УНН, стрілянину яка сталася близько 16 години 25 січня в центрі столиці неподалік Головного управління Служби безпеки влаштував представник інкасаторської служби.

Правоохоронці відкрили провадження.

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