У Києві обстріляли Lexus: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. В Києві на перехресті вулиць Каховська та Челябінська обстріляли Lexus. Водій автомобіля не постраждав. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Києва.
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“Водій почув звуки, які характерні для пострілів, зупинився та побачив пошкодження, які характерні для куль. Викликав поліцію”, — сказали в поліції.
Деталі
У поліції додали, що наразі поліція на місці події встановлює всі обставини.
Доповнення
Як стало відомо УНН, стрілянину яка сталася близько 16 години 25 січня в центрі столиці неподалік Головного управління Служби безпеки влаштував представник інкасаторської служби.
Правоохоронці відкрили провадження.