Ограбление в Тбилиси: из криптообменника забрали 800 тысяч долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Масштабное ограбление произошло в центре Тбилиси, на проспекте Чавчавадзе, в центре обмена криптовалюты Tonwex, передает УНН со ссылкой на телеканал Mtavari.
Детали
По данным телеканала, группа людей обналичивала криптовалюту, в этот момент подошла другая группа и отобрала у них 800 тысяч долларов.
Свидетели говорят, что стрельбы не было, напряженное противостояние в обменнике длилось несколько минут. На место прибыла полиция, сообщает телеканал, но МВД Грузии пока что не делало комментариев.
Администрация криптообменника также воздерживается от заявлений.