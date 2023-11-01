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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Ограбление в Тбилиси: из криптообменника забрали 800 тысяч долларов

Киев • УНН

 • 226558 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Масштабное ограбление произошло в центре Тбилиси, на проспекте Чавчавадзе, в центре обмена криптовалюты Tonwex, передает УНН со ссылкой на телеканал Mtavari.

Ограбление в Тбилиси: из криптообменника забрали 800 тысяч долларов

Детали

По данным телеканала, группа людей обналичивала криптовалюту, в этот момент подошла другая группа и отобрала у них 800 тысяч долларов.

Свидетели говорят, что стрельбы не было, напряженное противостояние в обменнике длилось несколько минут. На место прибыла полиция, сообщает телеканал, но МВД Грузии пока что не делало комментариев.

Администрация криптообменника также воздерживается от заявлений.

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