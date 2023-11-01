Пограбування у Тбілісі: із криптообмінника забрали 800 тисяч доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Масштабне пограбування сталося у центрі Тбілісі, на проспекті Чавчавадзе, у центрі обміну криптовалюти Tonwex, передає УНН із посиланням на телеканал Mtavari.
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За даними телеканалу, група людей переводила в готівку криптовалюту, в цей момент підійшла інша група і відібрала у них 800 тисяч доларів.
Свідки кажуть, що стрілянини не було, напружене протистояння в обміннику тривало кілька хвилин. На місце прибула поліція, повідомляє телеканал, але МВС Грузії поки що не робило коментарів.
Адміністрація криптообмінника також утримується від заяв.