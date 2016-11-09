Погода в Украине будет дождливой, местами мокрый снег
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. На севере и западе Украины ожидается местами мокрый снег, на остальной территории будет преобладать дождь, на востоке существенные осадки маловероятны, передает УНН со ссылкой на Гидрометцентр.
В большинстве областей ожидается холодная погода, температура воздуха составит в течение дня + 2 + 7 °, на востоке и местами в центре + 8 + 14 °, в южной части + 14 + 20 °.
-
- В западной части ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем + 2 + 7 °.
-
- В северных областях - местами дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем
+ 2 + 7 °.
-
- В восточных областях существенных осадков маловероятны. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, в Донецкой и Луганской + 5 + 10 °, днем в Харьковской области + 3 + 8 °, в Донецкой и Луганской + 9 + 15 °.
-
- В центральной части будет преобладать дождливая погода. Температура воздуха ночью + 2 + 7 °, днем + 4 + 10 °, на Днепропетровщине + 12 + 16 °.
-
- В южной части - дождливая погода. Температура воздуха ночью + 8 + 13 °, днем + 14 + 20 °.
-
Ветер в Украине восточный, 5-12 м / с, порывистый.