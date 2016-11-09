Погода в Украине будет дождливой, местами мокрый снег

В большинстве областей ожидается холодная погода, температура воздуха составит в течение дня + 2 + 7 °, на востоке и местами в центре + 8 + 14 °, в южной части + 14 + 20 °.



В западной части ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем ​​+ 2 + 7 °.



В северных областях - местами дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 3 тепла до 2 мороза, днем

+ 2 + 7 °.

+ 2 + 7 °.

В восточных областях существенных осадков маловероятны. Температура воздуха ночью 0-5 градусов тепла, в Донецкой и Луганской + 5 + 10 °, днем ​​в Харьковской области + 3 + 8 °, в Донецкой и Луганской + 9 + 15 °.



В центральной части будет преобладать дождливая погода. Температура воздуха ночью + 2 + 7 °, днем ​​+ 4 + 10 °, на Днепропетровщине + 12 + 16 °.



В южной части - дождливая погода. Температура воздуха ночью + 8 + 13 °, днем ​​+ 14 + 20 °.



Ветер в Украине восточный, 5-12 м / с, порывистый.