Погода в Україні буде дощовою, місцями мокрий сніг
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. На півночі та заході України очікується місцями мокрий сніг, на решті території переважатиме дощ, на сході істотні опади малоймовірні, передає УНН з посиланням на Гідрометцентр.
У більшості областей очікується холодна погода, температура повітря становитиме протягом дня +2+7°, на сході та місцями у центрі +8+14°, у південній частині +14+20°.
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- У західній частині очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень +2+7°.
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- У північних областях — місцями дощ та мокрий сніг. Температура повітря вночі від 3 тепла до 2 морозу, вдень
+2+7°.
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- У східних областях істотні опади малоймовірні. Температура повітря вночі 0-5 градусів тепла, на Донеччині та Луганщині +5+10°, вдень у Харківській області +3+8°, у Донецькій та Луганській +9+15°.
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- У центральній частині переважатиме дощова погода. Температура повітря вночі +2+7°, вдень +4+10°, на Дніпропетровщині +12+16°.
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- У південній частині — дощова погода. Температура повітря вночі +8+13°, вдень +14+20°.
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Вітер в Україні східний, 5-12 м/с, поривчастий.