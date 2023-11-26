Погода в понедельник: 27 ноября по всей территории Украины ожидаются метели и гололедица на дорогах

Стихийные метеорологические явления 27 ноября будут наблюдать по всей Украине. Об этом предупреждает ГСЧС, пишет УНН.

Детали

27 ноября ночью и утром в большинстве регионов Украины порывы ветра составят 17-22 м/с. Еще сильный ветер будет в западных, Житомирской, Винницкой и Сумской областях порывы ветра будут достигать 25-30 м/с, ожидаются метели. В этих регионах объявлен II уровень опасности, оранжевый.

В Киевской, Кировоградской и Полтавской областях и Восточных регионах выпадет значительный снег. В Черниговской, Сумской и Черкасской областях будет сильный снег, могут образоваться снежные заносы. Из-за этого здесь также объявлен II уровень опасности, оранжевый. В Восточных регионах

На дорогах по всей стране гололедица.

В Киеве и Киевской области 27 ноября порывы северо-западного ветра до 25 м/с, метели. Объявлен II уровень опасности, оранжевый.

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