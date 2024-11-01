Погода в Киеве: наблюдается переменная облачность и сильные порывы ветра до 20 м/с
Киев • УНН
В Киевской области сегодня наблюдается переменная облачность без осадков, с западным ветром 7-12 м/с и порывами до 20 м/с. Температура воздуха составляет 11-16°С, в Киеве 12-14°С при влажности 80%.
Сегодня в Киевской области наблюдается переменная облачность, осадков не предвидится. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По информации, западный ветер дует со скоростью 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха колеблется в пределах 11-16°С, в столице - от 12 до 14°С.
По состоянию на 7:00 утра температура воздуха в Киеве составляла 8°С. Относительная влажность достигала 80%, а атмосферное давление фиксировалось на уровне 746 мм рт. ст.
Метеорологи советуют жителям быть осторожными из-за порывистого ветра и следить за изменениями погоды в течение дня.
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