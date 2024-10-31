Где ожидать дождь и резкие порывы ветра: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня ожидается облачная погода с прояснениями и локальными дождями. Температура днем 8-17°, ветер местами с порывами до 18 м/с, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 31 октября облачно с прояснениями. Ночью в северных, большинстве западных и центральных областей, днем на востоке страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный, северо-западный, 7-12 м/с, в восточных областях местами порывы 15-18 м/с.

Температура ночью 5-10°, в восточных, Запорожской и Херсонской областях 1-6° тепла; днем 8-13°, в южной части до 17°.

Прогноз погоды по Киевской области

Облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 8-13°. По Киеву температура ночью 8-10°, днем 11-13°.