Погода в Киеве и области на понедельник: столбик термометра не будет подниматься выше 19 градусов тепла

Завтра в столице и Киевской области ожидается переменная облачность, ночью возможны кратковременные осадки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.

В Киеве и области в ближайшее время будут продолжаться сильные порывы ветра

«Переменная облачность, ночью местами по области кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.

Температура на Киевщине ночью 6-11°, днем 14-19°;

В Киеве ночью 9-11°, днем 17-19°.

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