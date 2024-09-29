Погода в Киеве и области на понедельник: столбик термометра не будет подниматься выше 19 градусов тепла
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области ожидается переменная облачность, ночью возможны кратковременные осадки.
Завтра в столице и Киевской области ожидается переменная облачность, ночью возможны кратковременные осадки. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
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«Переменная облачность, ночью местами по области кратковременный дождь, днем без осадков. Ветер северный, 7-12 м/с, днем местами по области порывы 15-20 м/с», - говорится в сообщении.
Температура на Киевщине ночью 6-11°, днем 14-19°;
В Киеве ночью 9-11°, днем 17-19°.
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