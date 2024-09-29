Погода у Києві та області на понеділок: стовпчик термометра не підніматиметься вище 19 градусів тепла

Завтра у столиці та на Київщині очікується мінлива хмарність, вночі можливі короткочасні опади. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

У Києві та області найближчим часом триватимуть сильні пориви вітру

"Мінлива хмарність, вночі місцями по області короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура на Київщині вночі 6-11°, вдень 14-19°;

У Києві вночі 9-11°, вдень 17-19°.

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