Погода у Києві та області на понеділок: стовпчик термометра не підніматиметься вище 19 градусів тепла

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24 березня, 15:27 • 58383 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

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24 березня, 12:16 • 117163 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 156103 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 126173 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

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24 березня, 11:21 • 117450 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

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24 березня, 11:09 • 117543 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

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24 березня, 11:02 • 147644 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

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24 березня, 09:46 • 75804 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 84306 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

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24 березня, 07:02 • 183738 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

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Київ • УНН

 • 29418 перегляди

У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність, вночі можливі короткочасні опади.

Завтра у столиці та на Київщині очікується мінлива хмарність, вночі можливі короткочасні опади. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

У Києві та області найближчим часом триватимуть сильні пориви вітру29.09.24, 16:46 • 24458 переглядiв

"Мінлива хмарність, вночі місцями по області короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Температура на Київщині вночі 6-11°, вдень 14-19°;

У Києві вночі 9-11°, вдень 17-19°.

У Карпатах мокрий сніг: якою буде погода у понеділок29.09.24, 15:37 • 26821 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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