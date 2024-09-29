Погода у Києві та області на понеділок: стовпчик термометра не підніматиметься вище 19 градусів тепла
Київ • УНН
У Києві та Київській області очікується мінлива хмарність, вночі можливі короткочасні опади.
Завтра у столиці та на Київщині очікується мінлива хмарність, вночі можливі короткочасні опади. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.
У Києві та області найближчим часом триватимуть сильні пориви вітру29.09.24, 16:46 • 24458 переглядiв
"Мінлива хмарність, вночі місцями по області короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північний, 7-12 м/с, вдень місцями по області пориви 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Температура на Київщині вночі 6-11°, вдень 14-19°;
У Києві вночі 9-11°, вдень 17-19°.
У Карпатах мокрий сніг: якою буде погода у понеділок29.09.24, 15:37 • 26821 перегляд