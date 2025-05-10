Погода 10 мая: дожди, грозы, мокрый снег и заморозки
Киев • УНН
10 мая в Украине ожидается холодная погода с дождями, грозами и мокрым снегом. Температура воздуха будет колебаться от +9 до +17 градусов, в Карпатах – от +2 до +7.
Погода в Украине в субботу, 10 мая, будет холодной и с заморозками. Кроме того, почти во всех регионах ожидаются дожди, местами грозы и даже мокрый снег. Об этом информирует УНН со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр.
Детали
Синоптики предупреждают, что сегодня погода в течение дня по всей территории Украины будет облачной с прояснениями. Днем на западе страны ожидаются умеренные осадки. Кроме этого, небольшие дожди возможны в северных, Винницкой и Черкасской областях.
Ветер будет северо-западный и западный со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Температура воздуха днем будет колебаться от +9 до +14 градусов тепла. На юге и на востоке страны днем воздух прогреется до +12 – +17 градусов тепла.
На высокогорье Карпат днем ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура воздуха составит от +2 до +7 градусов тепла.
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